حکومتی پالیسیوں نے غریب کا جینا دوبھر کر دیا: مہر محمد شفیق

  • سرگودھا
حکومتی پالیسیوں نے غریب کا جینا دوبھر کر دیا: مہر محمد شفیق

بھلوال (نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی کے رہنما مہر محمد شفیق نے کہا ہے کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث غریب عوام کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔

 اور موجودہ حالات میں عام آدمی کیلئے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں اور عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کریں، ورنہ حالات بگڑنے کی صورت میں عوام سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب کی کمائی کو ٹیکسوں اور جرمانوں کی نذر کیا جا رہا ہے ، جبکہ عوام موجودہ حکمرانوں سے شدید مایوس نظر آ رہے ہیں۔

 

