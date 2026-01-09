صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں کی سکیورٹی گارڈز کی فائرنگ پریکٹس

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایات پر موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر تعلیمی اداروں کی فول پروف سکیورٹی یقینی بنانے کیلئے سکیورٹی گارڈز کو ڈسٹرکٹ پولیس لائن کی فائرنگ رینج پر پریکٹس کروائی گئی۔

اس دوران سکیورٹی گارڈز کی نشانہ بازی اور پیشہ ورانہ مہارت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈی پی او نے تعلیمی اداروں کے سربراہان کو ہدایت کی کہ وہ تربیت یافتہ سکیورٹی گارڈز تعینات کریں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں طلبہ کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

