  • سرگودھا
کم آمدنی والے طبقے کیلئے ضروری اشیاء سستی کی جائیں: ڈاکٹر زاہد اقبال غوری

بھلوال (نمائندہ دنیا)سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی ڈاکٹر زاہد اقبال غوری نے کہا ہے کہ کم آمدنی والے طبقے کیلئے چائے ، گھی، چاول، دالیں اور آٹا سستا کیا جائے۔

 کیونکہ مہنگائی کے باعث عوام کیلئے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ غریب عوام کیلئے شدید مشکلات کا سبب بن رہا ہے ۔ حکومت کم آمدنی والے افراد کیلئے راشن کارڈ کا اجرا کرے تاکہ وہ روزمرہ استعمال کی اشیاء کم قیمت پر حاصل کر سکیں۔ڈاکٹر زاہد اقبال غوری نے کہا کہ ماضی میں راشن کارڈ کے نظام سے عام آدمی کو ریلیف ملتا تھا، موجودہ حالات میں اس نظام کو دوبارہ متعارف کرانے کی اشد ضرورت ہے ۔

 

