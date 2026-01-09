صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہپور و گردونواح میں زیر تعمیر مکانات سے سامان اور بکریاں چوری ،مقدمات درج

  • سرگودھا
شاہ پورصدر (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)شاہپور اور گردونواح میں چوری کی وارداتوں میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔

مہریہ ٹاؤن میں مالک کی غیر موجودگی میں نامعلوم چور مکان سے سیمنٹ کے دس گٹو، دو عدد دروازے ، بیار، کچن، سیوریج، واش رومز کا مکمل سامان، تین پنکھے اور دیگر اشیاء چوری کر کے لے گئے ، جن کی مجموعی مالیت دو لاکھ روپے بتائی گئی ہے ۔ایک اور واردات میں آمنہ پارک میں نامعلوم چور خرم شہزاد کے زیر تعمیر مکان سے پانی کا پمپ، سولر پینل اور دیگر سامان، مالیتی ایک لاکھ روپے ، چوری کر کے فرار ہو گئے ۔ قصبہ ملک والا میں دو نامعلوم موٹرسوار ایک زمیندار محمد مبشر کے گھر کے باہر بندھی دو بکریاں، مالیتی 80 ہزار روپے ، چوری کر کے فرار ہو گئے ۔مقدمات درج کر لئے گئے ہیں۔

 

