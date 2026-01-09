صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی مکا لمے کی جتنی ضرورت آ ج ہے پہلے کبھی نہ تھی ،تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
سیاسی مکا لمے کی جتنی ضرورت آ ج ہے پہلے کبھی نہ تھی ،تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہاہے کہ سیاسی مکا لمے کی جتنی ضرورت آ ج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔

مذا کر ات جمہور یت کا لا ز می حصہ ہے و ز یر اعظم کی مذا کر ات کی پیش کش کو پی ٹی آئی کو ہی سنجید ہ لینا چا ہیے کیونکہ مسائل اور معا ملا ت مذا کر ات سے ہی حل ہو ں گے پر امن سیاسی سر گر میوں جیسے آ ئینی حق کو قا نو ن کے دا ئر ے میں ر ہ کر استعما ل کر نے پر کو ئی پا پند ی نہیں پی ٹی آ ئی ا س وقت دھڑے بند ی کا شکا ر ہے ملکی حا لا ت اور مفاد ات کو مد نظر ر کھتے ہو ئے حکو مت اور پی ٹی آئی دو نو ں مذا کر ات کریں حکو مت بھی اعتما د کے فقدا ن کے خاتمہ کیلئے عملی قد م ا ٹھا ئے پا کستا ن ا س وقت کسی قسم کی محاذ آ ر ا ئی کا متحمل نہیں ہو سکتا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اراضی ریکارڈ سنٹر میں شفافیت کا ہدف، زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ

ٖصاف، سرسبز شہر انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے : ڈپٹی کمشنر

خانیوال : پی ایچ اے کے قیام کیلئے عملی اقدامات شروع

آر پی او کا مظفرگڑھ کا دورہ ، تھانہ بیٹ میر ہزار میں کھلی کچہری

معذور افراد بارے سماجی رویے بہترکرنا ہونگے : عثمان طاہر

مریم نواز ہیلتھ کلینکس کی کڑی نگرانی کی جا رہی : ڈپٹی کمشنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ