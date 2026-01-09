سیاسی مکا لمے کی جتنی ضرورت آ ج ہے پہلے کبھی نہ تھی ،تسنیم ا حمد قریشی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہاہے کہ سیاسی مکا لمے کی جتنی ضرورت آ ج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔
مذا کر ات جمہور یت کا لا ز می حصہ ہے و ز یر اعظم کی مذا کر ات کی پیش کش کو پی ٹی آئی کو ہی سنجید ہ لینا چا ہیے کیونکہ مسائل اور معا ملا ت مذا کر ات سے ہی حل ہو ں گے پر امن سیاسی سر گر میوں جیسے آ ئینی حق کو قا نو ن کے دا ئر ے میں ر ہ کر استعما ل کر نے پر کو ئی پا پند ی نہیں پی ٹی آ ئی ا س وقت دھڑے بند ی کا شکا ر ہے ملکی حا لا ت اور مفاد ات کو مد نظر ر کھتے ہو ئے حکو مت اور پی ٹی آئی دو نو ں مذا کر ات کریں حکو مت بھی اعتما د کے فقدا ن کے خاتمہ کیلئے عملی قد م ا ٹھا ئے پا کستا ن ا س وقت کسی قسم کی محاذ آ ر ا ئی کا متحمل نہیں ہو سکتا ۔