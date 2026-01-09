بھارت سندھ طاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے ،مہر غلام رسول
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پاکستان کسان بورڈ مہر غلام رسول نے کہا ہے کہ 1960میں ور لڈ بینک کی ثا لثی میں طے پا نے وا لا سندھ طاس معا ہد ہ صرف پا کستا ن اور بھار ت کے در میا ن پانی کی تقسیم کا انتظا م نہیں
بلکہ خطے میں تعاو ن ذمہ د ار ی اور بین ا لا قوامی قا نو ن کی پاسدا ر ی کی علا مت ہے لیکن بھارت مسلسل ا س معا ہد ے کی خلا ف ور ز ی سے جہاں علا قا ئی استحکا م کو نقصا ن پہنچا ر ہا ہے و ہا ں یہ علا قائی امن کیلئے بھی خطر ہ بن ر ہا ہے پاکستا ن یہ واضح ا لفاظ میں کہ چکا ہے کہ سندھ طاس معا ہد ے کے ساتھ اپنے قانونی حقوق کے تحفظ کیلئے تمام ضروری اقدا ما ت کیے جا ئیں گے ۔