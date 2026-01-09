ہر محاذ پر موجو د ہ حکو مت کی کا ر کر د گی صفر ہے ،آصف جیلانی کچھیلا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنماء پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ سا ہی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ فا رم 47حکو مت اپنی نا کا میوں کی پر د ہ پو شی کیلئے پی ٹی آئی کو کچلنے کا سلسلہ بند کر ے
با شعورعوا م دیکھ ر ہے ہیں کہ ہر محاذ پر موجو د ہ حکو مت کی کا ر کر د گی صفر ہے بنیا د ی اشیا ئے ضرور یہ اور اشیا ئے خوردو نو ش سمیت ہر چیز عا م آ د کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے ۔غر بت بے ر و ز گا ر ی اور مہنگا ئی نے عا م آ د می کی ز ند گی کو اجیر ن کر دی ہے۔