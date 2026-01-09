عمران خا ن حقیقی معنوں میں ملک وقو م کے مفاد ات کے محافظ ہیں ،علی آصف بگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم پی اے علی آصف بگا نے کہا ہے کہ تمام فیصلے آ ئین قا نو ن کو مد نظر ر کھتے ہو ئے ملک کی سب سے بڑ ی جماعت پی ٹی آئی کو اعتما د میں لے کر کیے جا ئیں۔
با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن حقیقی معنوں میں ملک وقو م کے مفاد ات کے محافظ ہیں و ہ کسی صو رت بھی آ ئین قا نو ن سے با لا فیصلوں کو قبو ل نہیں کریں گے خیبر سے کر اچی تک پور ی قو م پی ٹی آئی اور عمران خا ن کو ہی نجا ت د ھند ہ تسلیم کر تی ہے کیونکہ فارم 47حکو مت نے عوام کو مسائل اور مشکلا ت سے دوچا ر کر کے ا ن کی ز ند گی اجیر ن کر د ی ہے ۔