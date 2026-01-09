عوام کی فلاح و بہبود کیلئے عملی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ،میاں اکرام الحق
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ (ن) کے ایم پی اے میاں اکرام الحق نے کہا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کیلئے عملی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
اپوزیشن جماعتیں ہوش کے ناخن لیں اور ملکی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانے کی روش ترک کر دیں، اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو گا، قوم کی پالیمنٹ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور حکومت انہیں ٹوٹنے نہیں دے گی، عوام کی توقعات پر ہر حال میں پورا اترا جائے گا جو ارکان گالی گلوچ کے ذریعے ایوان کا ماحول سبوتاژ کرنے کی روش اپنائے ہوئے ہیں۔