سردی کی شدت: بچوں کے تحفظ کیلئے احتیاطی تدابیر ناگزیر ہیں، ڈاکٹر

  • سرگودھا
بھلوال (نمائندہ دنیا)معروف ماہرِ اطفال ڈاکٹر نعیم اشرف نے کہا ہے کہ موجودہ شدید سردی میں شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے اجتناب کریں۔

 خصوصاً بچوں کے تحفظ کیلئے خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ باہر نکلتے وقت سر ڈھانپنا، ماسک کا استعمال اور گرم کپڑے پہننا ضروری ہے ۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو موٹر سائیکل پر آگے بٹھا کر سفر نہ کروائیں،بچوں کو روزانہ نیم اُبلا انڈا کھلایا جائے اور گرم لباس پہنایا جائے تاکہ نزلہ، زکام، کھانسی اور نمونیا جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے ۔ 

 

