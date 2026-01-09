صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقی روزگار سے ہوتی ہے ، بسیں چلانے سے نہیں: راؤ طاہر مشرف

  • سرگودھا
ترقی روزگار سے ہوتی ہے ، بسیں چلانے سے نہیں: راؤ طاہر مشرف

بھلوال (نمائندہ دنیا)سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ ترقی جنگلا بس، اورنج ٹرین یا الیکٹرک بسیں چلانے سے نہیں بلکہ عوام کو روزگار فراہم کرنے سے ہوتی ہے ۔

انہوں نے کہا کہ ملک میں کارخانے بند ہو رہے ہیں، سرمایہ کار بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں جبکہ حکمران قرضوں پر انحصار کر کے نمائشی منصوبوں میں مصروف ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان معاشی طور پر تباہی کی طرف چلا جائے گا۔راؤ طاہر مشرف نے کہا کہ عوام کو بسوں کی نہیں بلکہ روزگار کی ضرورت ہے ۔ مہنگائی، بے روزگاری اور مافیا کے تسلط نے غریب کا جینا مشکل بنا دیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں کی بددعائیں حکمرانوں کو لے ڈوبیں گی۔

 

