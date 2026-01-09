صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکشن جیتنے و الے وعدے بھول گئے ،ہندواں تا کیلا جاگیر سڑک تعمیر نہ ہو سکی

  • سرگودھا
فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا )ہندواں تا کیلا جاگیر سڑک کئی سال گذرنے کے باوجود تعمیر نہیں ہو سکی۔

 کیلا جاگیر کے رہائشی قیس عمران زین بخاری ،دلمیر کھوکھر نے کہا کہ ہر انتخابات میں امیدوار سڑک کی تعمیر کا وعدہ کرتے رہے مگر الیکشن ہارنے والے تو دوبارہ واپس نہیں آتے مگر جیتنے والا رکن اسمبلی وعدہ بھول جاتا ہے انھوں نے کہا کہ برساتی موسم میں طلبا کو سکولوں اور مریضوں کو ہسپتال لے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انھوں نے کہا کہ ارکان اسمبلیوں سے مایوس ہو کر ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے اپیل کی ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لئے فنڈ منظور کر کے سڑک تعمیر کرائی جائے ۔ 

 

