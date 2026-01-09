شاہپور میں غیر قانونی آئل ایجنسیوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن
شاہ پورصدر (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر شاہپور ڈاکٹر عابد ممتاز خان سیال نے پیرا فورس کے ہمراہ شاہپور میں غیر قانونی آئل ایجنسیوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی۔
کریک ڈاؤن کے دوران کثیر تعداد میں غیر قانونی پٹرول ایجنسیاں سیل کر دی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر شاہپور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کارروائی کے دوران متعدد آئل ایجنسیاں بغیر لائسنس کے کام کرتی پائی گئیں، جبکہ بعض مقامات پر حفاظتی انتظامات نہ ہونے اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کی بھی نشاندہی ہوئی۔ قواعد کی خلاف ورزی پر موقع پر ہی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ڈاکٹر عابد ممتاز خان سیال نے واضح کیا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف آ ئندہ بھی بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔