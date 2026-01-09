دہشت گردی کے خلاف افواجِ پاکستان کی قربانیاں قابلِ فخر ہیں:بلال طارق
خوشاب (نمائندہ دنیا)مرکزی جمعیت اہلحدیث پنجاب کے ناظم ضلع خوشاب اور معروف مذہبی و سماجی شخصیت میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ وطن عزیز میں امن کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کیلئے افواجِ پاکستان کی قربانیاں ناقابلِ فراموش ہیں۔
انہوں نے کہا کہ فاتحِ معرکۂ حق فیلڈ مارشل کے جرات مندانہ اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنانا شہداء کے خون سے غداری کے مترادف ہے ۔جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر کسی بھی قسم کا ابہام یا سیاسی مصلحت قومی سلامتی کیلئے نقصان دہ ہے اور ان ہزاروں شہداء کی قربانیوں سے ناانصافی ہے جنہوں نے پاکستان کے امن کیلئے اپنی جانیں نچھاور کیں۔