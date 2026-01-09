مرحوم گلوکار شرافت علی کے گھر خواتین کے تشدد پر پولیس کا کوئیک ایکشن
میانوالی (نامہ نگار )سوشل میڈیا پر گزشتہ رات مرحوم گلوکار شرافت علی کے گھر خواتین کے تشدد پر اور میانوالی پولیس کے خلاف منفی خبروں کے بعد ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کے حکم پر ایس پی انوسٹی گیشن بدر منیر نے انکوائری کی۔
پکار 15 کی کال پر مرحوم گلوکار شرافت علی کے گھر خواتین کے مابین لڑائی جھگڑے کی اطلاع پر انچارج ڈولفن سکواڈ ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ تھانہ سٹی میانوالی واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کر رہی ہے ۔