جوہرآباد کی خوبصورتی کیلئے اقدامات، ڈپٹی کمشنر کا مختلف مقامات کا دورہ

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے جوہرآباد شہر کی خوبصورتی میں اضافے کیلئے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کیلئے 4 بلاک پارک، جہاز چوک، عباس ٹاؤن اور امیر میڈیکل کمپلیکس چوک کا دورہ کیا۔

انہوں نے پودوں اور ٹری پلانٹیشن کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو دیکھ بھال اور بہتری کیلئے ضروری ہدایات جاری کیں۔ اس موقع پر صفائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔قبل ازیں ڈپٹی کمشنر نے پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت سیٹلائٹ ٹاؤن، علی ٹاؤن سکیسر روڈ، حسین آباد گراسی گراؤنڈ گروٹ روڈ اور دربار گھوڑے شاہ محلہ کمہارنوالہ کچہ میں زیر تعمیر سیوریج ڈسپوزل اسکیموں کا معائنہ کیا ۔اور منصوبوں کی بروقت تکمیل، معیار اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایات 

