جوہرآباد کی خوبصورتی کیلئے اقدامات، ڈپٹی کمشنر کا مختلف مقامات کا دورہ
خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے جوہرآباد شہر کی خوبصورتی میں اضافے کیلئے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کیلئے 4 بلاک پارک، جہاز چوک، عباس ٹاؤن اور امیر میڈیکل کمپلیکس چوک کا دورہ کیا۔
انہوں نے پودوں اور ٹری پلانٹیشن کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو دیکھ بھال اور بہتری کیلئے ضروری ہدایات جاری کیں۔ اس موقع پر صفائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔قبل ازیں ڈپٹی کمشنر نے پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت سیٹلائٹ ٹاؤن، علی ٹاؤن سکیسر روڈ، حسین آباد گراسی گراؤنڈ گروٹ روڈ اور دربار گھوڑے شاہ محلہ کمہارنوالہ کچہ میں زیر تعمیر سیوریج ڈسپوزل اسکیموں کا معائنہ کیا ۔اور منصوبوں کی بروقت تکمیل، معیار اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایات