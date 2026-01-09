صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
تحصیل شاہپور:مساجد کے آئمہ کرام کو اعزازیہ دینے کیلئے خصوصی ڈیسک قائم

شاہ پورصدر (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)تحصیل شاہپور کی مساجد کے آئمہ کرام کو اعزازیہ فراہم کرنے کیلئے اسسٹنٹ کمشنر آفس شاہپور میں خصوصی ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے۔

جہاں پنجاب بینک اور اسسٹنٹ کمشنر آفس کا عملہ نامزد مساجد کے آئمہ کرام کو پچیس ہزار روپے کے پے آرڈر جاری کر رہا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عابد ممتاز خان نے محکمہ مال کے عملے کو ہدایت کی کہ تحصیل بھر کے دیہات میں مساجد کے آئمہ کرام کو بروقت اطلاع دی جائے تاکہ تمام اماموں کو مقررہ وقت پر اعزازیہ کے پے آرڈر فراہم کیے جا سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ نئے امام مساجد کی رجسٹریشن کا عمل بھی جاری ہے ، جبکہ وہ امام جو رجسٹریشن سے محروم رہ گئے ہیں، جلد از جلد اپنی رجسٹریشن مکمل کروا لیں۔

 

