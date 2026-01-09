صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازم پر نوسربازوں کا تشدد

  • سرگودھا
بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازم پر نوسربازوں کا تشدد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملاز م کو ہراساں کرتے ہوئے اسے تشدد کا نشانہ بنانے پر نجی موبائل کمپنی کے دو ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 ملزمان کے نام کاشف اور ثاقب بتائے جاتے ہیں جو کہ الفضل ٹاؤن میں واقع بے نظیر انکم سپورٹ دفتر میں داخل ہو کر مبینہ طور پر خواتین سے پیسے بٹور رہے تھے کہ جنہیں دفتر ملازم محمد رمضان نے منع کیا تو ملزمان اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر فرار ہو گئے پولیس مصروف عمل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا100 دن میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا ہدف

کراچی بندرگاہ پر پہلے فیری ٹرمینل کا افتتاح کر دیا گیا

پیپلز پارٹی کام کرنے کے لئے تیار نہیں،منعم ظفر خان

قوانین کی خلاف ورزی پرگاڑیاں ضبط، مقدمات اندراج کا فیصلہ

سرنڈر کرنے والے ڈاکو عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں،آئی جی

کراچی بار کے انتخابات میں التوا سے متعلق دائر درخواست مسترد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ