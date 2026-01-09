بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازم پر نوسربازوں کا تشدد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملاز م کو ہراساں کرتے ہوئے اسے تشدد کا نشانہ بنانے پر نجی موبائل کمپنی کے دو ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔
ملزمان کے نام کاشف اور ثاقب بتائے جاتے ہیں جو کہ الفضل ٹاؤن میں واقع بے نظیر انکم سپورٹ دفتر میں داخل ہو کر مبینہ طور پر خواتین سے پیسے بٹور رہے تھے کہ جنہیں دفتر ملازم محمد رمضان نے منع کیا تو ملزمان اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر فرار ہو گئے پولیس مصروف عمل ہے ۔