کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا دورہ ،وارڈز اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) کمشنر شوکت علی نے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا دورہ کیا۔
انہوں نے ایمرجنسی وارڈ، گائنی وارڈ، ٹراما سنٹر، ہیپاٹائٹس روم، ڈینٹل روم، بلڈ بینک، لیبارٹریز اور دیگر شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔کمشنر سرگودہا نے مریضوں سے ملاقات کے دوران علاج، چیک اپ، مفت ادویات کی فراہمی اور دستیاب طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال میں قائم پیڈز وارڈز کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا،کمشنر شوکت علی نے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ مریضوں کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور تھلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ کی بروقت فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔