زرعی بر آ مد ات کو بڑھا نے کا لا ئحہ عمل تیا ر کیا جا ئے مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے۔

 کہ پا کستا ن کی معیشت کو مستحکم بنا نے کیلئے زرعی بر آ مد ات کو بڑھا نے کا لا ئحہ عمل تیا ر کیا جا ئے ٹیکس ری فنڈ میں ہونے وا لی کو تا ہی کا خاتمہ ہو نا چا ہیے چھوٹے اور در میا نے پیما نے کے کا ر و با ر اور زرعی شعبے کو قرض کی فراہمی کا طریقہ کا ر آ سا ن بنا یا جا ئے حکومتی سطح پر جب تک معاشی اصلا حا ت نہیں کی جا ئیں گی ا س وقت تک پا کستا نی معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی ۔

 

