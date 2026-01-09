صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹروں کے کلینکس کو ایف بی آر سے منسلک کرنے کی پالیسی افسوسناک :ڈاکٹر محمود زبیری

  • سرگودھا
ڈاکٹروں کے کلینکس کو ایف بی آر سے منسلک کرنے کی پالیسی افسوسناک :ڈاکٹر محمود زبیری

خوشاب (نمائندہ دنیا)پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع خوشاب کے نومنتخب صدر ڈاکٹر محمود احمد زبیری نے حکومت کی جانب سے ڈاکٹروں کے کلینکس کو ایف بی آر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی پالیسی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے۔۔

 کہ اگر اس پر عملدرآمد کی کوشش کی گئی تو ملک بھر کے ڈاکٹر شدید مزاحمت کریں گے ۔جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کمیونٹی نہ صرف عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہی ہے بلکہ باقاعدگی سے ٹیکس بھی ادا کر رہی ہے ، اس کے باوجود انہیں پابندیوں میں جکڑنا ناانصافی ہے ۔ پنجاب میڈیکل ایسوسی ایشن سے مکمل رابطے میں ہیں، اگر صوبائی قیادت نے احتجاج کی کال دی تو ضلع خوشاب کے ڈاکٹر ہڑتال کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن پر لگے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب

ہائوسنگ سکیم :میڈیکل سٹی کیلئے 16ہزار کنال اراضی ایکوائر

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے مرکزی گیٹ پر گٹر اُبلنے گئے

چکن کی تیاری کے مراحل میں مرحلہ وار ٹیکسوں کی بھرمار

ٹھوکر ری ماڈلنگ ‘ٹیپا ‘ ایل ڈی اے کا ٹریفک پلان تیار

اندرون و بیرون ملک جانے والی 5پروازیں منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ