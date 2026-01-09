ڈاکٹروں کے کلینکس کو ایف بی آر سے منسلک کرنے کی پالیسی افسوسناک :ڈاکٹر محمود زبیری
خوشاب (نمائندہ دنیا)پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع خوشاب کے نومنتخب صدر ڈاکٹر محمود احمد زبیری نے حکومت کی جانب سے ڈاکٹروں کے کلینکس کو ایف بی آر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی پالیسی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے۔۔
کہ اگر اس پر عملدرآمد کی کوشش کی گئی تو ملک بھر کے ڈاکٹر شدید مزاحمت کریں گے ۔جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کمیونٹی نہ صرف عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہی ہے بلکہ باقاعدگی سے ٹیکس بھی ادا کر رہی ہے ، اس کے باوجود انہیں پابندیوں میں جکڑنا ناانصافی ہے ۔ پنجاب میڈیکل ایسوسی ایشن سے مکمل رابطے میں ہیں، اگر صوبائی قیادت نے احتجاج کی کال دی تو ضلع خوشاب کے ڈاکٹر ہڑتال کریں گے ۔