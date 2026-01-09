صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاروقہ اور گردونواح میں دھند کی شدت میں اضافہ

  • سرگودھا
فاروقہ اور گردونواح میں دھند کی شدت میں اضافہ

شدید سردی،ٹھڈی ہوائیں،نزلہ،زکام،کھانسی کے مریض بڑھ گئےموٹر سائیکل سواروں اور ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنیکی ہدایت

فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا ) فاروقہ اور گردونواح میں دھند کی شدت میں اضافہ دھند بارش کی طرح برسنے لگی تفصیلات کے مطابق سال نو کے آغاز سے سے شروع ہونے والا دھند کا سلسلہ روز بروز بڑھنے لگا جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا دھند اور سردی میں اضافے سے ڈرائیوروں اور دہاڑی دار طبقے کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا جبکہ شدید سردی اور ٹھڈی ہوائیں چلنے کے باعث نزلہ،زکام،کھانسی کے مریضوں میں بھی اضافہ ہو گیا ان میں بچوں کی تعداد زیادہ بتائی جا تی ہے ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل سواروں اور ڈرائیوروں کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی سختی سے ہدا یت کی ہے دھند اور شدید سردی سے گلیوں اور بازاروں میں ویرانی کے ڈیرے ہیں۔ 

 

 

