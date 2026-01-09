سپورٹس جمنیزیم کی تزئین و آرائش اور بحالی کے کام مکمل
میانوالی (نامہ نگار )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق کھیلوں کے فروغ کو یقینی بنانے کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل مدثر عارف کے ہمراہ سپورٹس جمنیزیم میانوالی کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے جمنیزیم کے بیڈمنٹن کورٹس، جم خانہ اور مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا اور کھیلوں کے سلسلہ میں فراہم کر دہ سہولیات کا جائزہ لیا۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ممتاز خان بھی موجود تھے ۔ ڈی ایس او نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ میں بتایا کہ سپورٹس جمنیزیم کے تزئن و آرائش اور بحالی و مرمت کے کام مکمل ہو چکے اور جم خانہ میں مشینری کی تنصیب کا عمل جاری ہے ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے میانوالی میں کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کیلئے کروڑ روپے کی خطیر لاگت سے میانوالی جمنیزیم کی بحالی و مرمت کا کام مکمل ہو چکا ہے ۔ انھوں نے ڈی ایس او کو ہدایت کی سپورٹس جمنیزیم کی صفائی ستھرائی اور باقی ماندہ کاموں کو جلد ازجلد مکمل کیا جائے ۔