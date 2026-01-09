صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپورٹس جمنیزیم کی تزئین و آرائش اور بحالی کے کام مکمل

  • سرگودھا
سپورٹس جمنیزیم کی تزئین و آرائش اور بحالی کے کام مکمل

سپورٹس جمنیزیم کی تزئین و آرائش اور بحالی کے کام مکمل سپورٹس جمنیزیم کی صفائی اور باقی ماندہ کاموں کو جلد مکمل کیا جائے ،ڈی سی

میانوالی (نامہ نگار )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق کھیلوں کے فروغ کو یقینی بنانے کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل مدثر عارف کے ہمراہ سپورٹس جمنیزیم میانوالی کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے جمنیزیم کے بیڈمنٹن کورٹس، جم خانہ اور مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا اور کھیلوں کے سلسلہ میں فراہم کر دہ سہولیات کا جائزہ لیا۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ممتاز خان بھی موجود تھے ۔ ڈی ایس او نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ میں بتایا کہ سپورٹس جمنیزیم کے تزئن و آرائش اور بحالی و مرمت کے کام مکمل ہو چکے اور جم خانہ میں مشینری کی تنصیب کا عمل جاری ہے ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے میانوالی میں کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کیلئے کروڑ روپے کی خطیر لاگت سے میانوالی جمنیزیم کی بحالی و مرمت کا کام مکمل ہو چکا ہے ۔ انھوں نے ڈی ایس او کو ہدایت کی سپورٹس جمنیزیم کی صفائی ستھرائی اور باقی ماندہ کاموں کو جلد ازجلد مکمل کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کلینیکل ٹرائل،ڈریپ بایو سٹڈی رولز میں ترامیم کر رہے ،وزیر صحت

وزیر مواصلات کا اسلام آباد ،مری ایکسپریس وے کا معائنہ

ہر شہری کو بروقت ،بلا امتیاز انصاف فراہم کیا جائے گا ،آئی جی

38ڈویژنز میں ای آفس کا 100فیصد نفاذ ہو چکا ،شزا فاطمہ

سلمیٰ بٹ کا ایگریکلچر پروڈکشن مارکیٹ راولپنڈی کی مجوزہ سائٹس کا دورہ

فرائض میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی ،ایس ایس پی آپریشنز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ