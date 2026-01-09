اے سی کا رورل ہیلتھ سینٹر کادورہ،غیرحاضر ڈاکٹرز کو شوکاز نوٹس
چک نمبر 75 جنوبی سینٹرکا اچانک معائنہ،طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا صفائی بہتر،بجلی کا بیک اپ نظام فعال کیا جائے ، شیریں گل کی انچارج کو ہدایت
بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیریں گل نے ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد گل کے ہمراہ رورل ہیلتھ سینٹر چک نمبر 75 جنوبی کا اچانک معائنہ کیا۔ دورے کے دوران مریضوں کے علاج معالجہ اور فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔معائنہ کے موقع پر ایم او ڈاکٹر علی حسن اور ڈبلیو ایم دانیال غیر حاضر پائے گئے ، جبکہ یہ بھی انکشاف ہوا کہ ہیلتھ سینٹر کی عمارت تاحال مکمل طور پر متعلقہ محکمہ کے حوالے نہیں کی گئی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ اینٹی ریبیز ویکسین دستیاب ہے اور ای پی آئی سروسز تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، تاہم صفائی کی صورتحال انتہائی ناقص جبکہ بجلی کے بیک اپ کی کوئی مؤثر سہولت موجود نہیں تھی۔ڈپٹی کمشنر سرگودہا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے غیر حاضری پر ایم او اور ڈبلیو ایم کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی شنوائی کے احکامات صادر کر دیے ۔ انہوں نے ہیلتھ سینٹر کے انچارج کو ہدایت کی کہ بجلی کے بیک اپ نظام کو فوری طور پر فعال کیا جائے اور صفائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے