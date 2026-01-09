بھیرہ: آرائیں ایسوسی ایشن کا سالانہ کنونشن، 2026 کو تعلیم اور ویلفیئر کا سال قرار
بھیرہ (نامہ نگار)آرائیں ایسوسی ایشن تحصیل بھیرہ کے مرکزی صدر مہر محمد نواز ایڈووکیٹ نے آرائیں ایسوسی ایشن کے سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔
سال 2026 کو بچوں کی تعلیم، کیریئر کونسلنگ اور برادری ویلفیئر کا سال قرار دیا۔ مقامی میرج ہال میں منعقدہ کنونشن میں سول ڈیفنس کے چیف وارڈن مہر شاہد اقبال، سابق تحصیل ناظم پنڈ دادن خان چوہدری محمد اسماعیل جوتانہ سمیت برادری کے سینکڑوں معززین نے شرکت کی۔مقررین نے شاندار انتظامات پر مہر محمد بلال طاہری، مہر ظفر اقبال، مہر ناصر محمود آرائیں، مہر محمد اقبال اور مہر محمد عرفان کی کاوشوں کو سراہا۔ تقریب میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو تعریفی اسناد اور کیش انعامات دیے گئے ۔