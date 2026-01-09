صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ: آرائیں ایسوسی ایشن کا سالانہ کنونشن، 2026 کو تعلیم اور ویلفیئر کا سال قرار

  • سرگودھا
بھیرہ: آرائیں ایسوسی ایشن کا سالانہ کنونشن، 2026 کو تعلیم اور ویلفیئر کا سال قرار

بھیرہ (نامہ نگار)آرائیں ایسوسی ایشن تحصیل بھیرہ کے مرکزی صدر مہر محمد نواز ایڈووکیٹ نے آرائیں ایسوسی ایشن کے سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

 سال 2026 کو بچوں کی تعلیم، کیریئر کونسلنگ اور برادری ویلفیئر کا سال قرار دیا۔ مقامی میرج ہال میں منعقدہ کنونشن میں سول ڈیفنس کے چیف وارڈن مہر شاہد اقبال، سابق تحصیل ناظم پنڈ دادن خان چوہدری محمد اسماعیل جوتانہ سمیت برادری کے سینکڑوں معززین نے شرکت کی۔مقررین نے شاندار انتظامات پر مہر محمد بلال طاہری، مہر ظفر اقبال، مہر ناصر محمود آرائیں، مہر محمد اقبال اور مہر محمد عرفان کی کاوشوں کو سراہا۔ تقریب میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو تعریفی اسناد اور کیش انعامات دیے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ضلع گجرات: 22 کروڑ 40 لاکھ کے 5 منصوبے منظور

اشیائے خورونوش کی قیمتوں کا ازسر نو تعین نا جائز منافع خوری گرانفروشی پر سخت کاروائی کی ہدایت

صوبائی وزیر بلال یاسین کا ضلع گجرات میں اربن فلڈنگ کاجائزہ

لرننگ لائسنس حصول ،سیالکوٹ میں پہلے ماڈل کیبن کا افتتاح

اے سی حافظ آباد کا میرج ہالز میں ون ڈش پرعملدرآمد کا جائزہ

سکول کی سالانہ تقریب ،انعامات بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ زتقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ