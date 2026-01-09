صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی کمیشن قائم ،پہلا اجلاس 12 جنوری کو لاہور میں طلب

  سرگودھا
زرعی کمیشن قائم ،پہلا اجلاس 12 جنوری کو لاہور میں طلب

زرعی کمیشن قائم ،پہلا اجلاس 12 جنوری کو لاہور میں طلب کینو اور آلو کی فصل کی کاشت میں بہتری کیلئے سفارشات مرتب کی جائیں گی

کوٹ مومن (نمائندہ دنیا )پنجاب حکومت نے ایگریکلچر کمیشن قائم کر دیا ہے جس کی سربراہی بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا کریں گے ۔ اس کمیشن میں پنجاب اسمبلی کے اراکین، صوبائی سیکرٹریز، اور شعبہ زراعت کے ماہرین کو شامل کیا گیا ہے ۔ کمیشن میں سرگودھا سے رائے حامد رضا بھٹی، ملک رب نواز فروکہ، میاں محمد خالد افضل، عابد ممتاز وڑائچ اور الیاس ساجد گجر کو بھی رکن نامزد کیا گیا ہے ۔ کمیشن کا پہلا اجلاس 12 جنوری کو لاہور میں طلب کیا گیا ہے جس میں کینو اور آلو کی فصل کی کاشت میں بہتری کے حوالے سے سفارشات مرتب کی جائیں گی۔یہ کمیشن پنجاب میں زراعت کے شعبہ کو مزید مستحکم بنانے اور فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔

 

