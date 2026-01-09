ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب میں ادویات کی قلت، پی ٹی آئی کا شدید ردعمل
خوشاب (نمائندہ دنیا)پاکستان تحریک انصاف کسان ونگ ضلع خوشاب کے جنرل سیکرٹری ملک محمد یعقوب طارق نے محکمہ صحت پنجاب کی پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے۔۔
کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب میں مریضوں کو ادویات دستیاب نہیں۔انہوں نے کہا کہ عام بیماریوں کی ادویات تو درکنار، لائف سیونگ ادویات تک موجود نہیں جس کے باعث غریب مریض مہنگی ادویات بازار سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر حکومت علاج کی مفت سہولیات فراہم کرنے میں سنجیدہ ہے تو ضلع بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی دستیابی یقینی بنائی جائے ۔