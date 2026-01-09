قتل کیس کے مجرم کو 2بار سزائے موت سنادی گئی
قتل کیس کے مجرم کو 2بار سزائے موت سنادی گئی 5 لاکھ روپے دیت بھی ادا کرنا ہوگی ،عدم ادائیگی پر مزید قید کاٹنا ہوگی
میانوالی (نامہ نگار ) تھانہ ہرنولی کے قتل کے مقدمہ میں معزز عدالت نے جرم ثابت ہونے پر فیصلہ سناتے ہوئے مجرم محمد الطاف کو قتل اور دہشت گردی کی دونوں دفعات میں 2 بار سزائے موت ، 5 5 لاکھ روپے دیت اور عدم ادائیگی پر مزید 6، 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔مجرم محمد الطاف نے گزشتہ سال اقدام قتل کی دشمنی کی بنا پر جوڈیشل کمپلیکس ہرنولی میں عدالت مجسٹریٹ میں عبدالقیوم کو قتل کیا تھا۔