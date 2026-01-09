صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کیس کے مجرم کو 2بار سزائے موت سنادی گئی

  سرگودھا
قتل کیس کے مجرم کو 2بار سزائے موت سنادی گئی

قتل کیس کے مجرم کو 2بار سزائے موت سنادی گئی 5 لاکھ روپے دیت بھی ادا کرنا ہوگی ،عدم ادائیگی پر مزید قید کاٹنا ہوگی

میانوالی (نامہ نگار ) تھانہ ہرنولی کے قتل کے مقدمہ میں معزز عدالت نے جرم ثابت ہونے پر فیصلہ سناتے ہوئے مجرم محمد الطاف کو قتل اور دہشت گردی کی دونوں دفعات میں 2 بار سزائے موت ، 5 5 لاکھ روپے دیت اور عدم ادائیگی پر مزید 6، 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔مجرم محمد الطاف نے گزشتہ سال اقدام قتل کی دشمنی کی بنا پر جوڈیشل کمپلیکس ہرنولی میں عدالت مجسٹریٹ میں عبدالقیوم کو قتل کیا تھا۔ 

 

