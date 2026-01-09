صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی میں نئے بلدیاتی حلقوں کی تفصیل جاری کر دی گئی

  • سرگودھا
میانوالی میں نئے بلدیاتی حلقوں کی تفصیل جاری کر دی گئی

میانوالی میں نئے بلدیاتی حلقوں کی تفصیل جاری کر دی گئی بلدیاتی آرڈیننس کے تحت 3 تحصیل کونسلیں،10 میونسپل کمیٹیاں ہونگی

میانوالی (نامہ نگار )پنجاب میں نئے بلدیاتی آرڈیننس کے بعد میانوالی میں حلقوں کی نئی تفصیل جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق حسب سابق عیسیٰ خیل میانوالی پپلاں یہ تین تحصیل کونسلیں ہونگی ،جبکہ دس میونسپل کمیٹیاں جن میں عیسیٰ خیل ، کمرمشانی ، کالاباغ ، داؤدخیل ،میانوالی ، واں بھچراں ، کندیاں ، کھولہ خانقاہ ، پپلاں اور ہرنولی شامل ہیں جبکہ یونین کونسلز میں تبی سر ، ٹولہ بانگی خیل ، چاپری ونجاری ، سلطان خیل ، مندہ خیل ، ترگ ، کلور ، کلوانوالہ ، کوٹ چاندنہ ، ماڑی انڈس ، پکی شاہ مردان ، ڈھیر امید علی شاہ ، موچھ ، پائی خیل ، سوانس ، غنڈی ، شہباز خیل ، روکھڑی ، موسیٰ خیل اربن ، موسیٰ خیل رورل ، چکڑالہ ، بن حافظ جی ، نمل ، تھمے والی ، اباخیل ، چھدرو ، یارو خیل ، پکہ شادیہ ، مظفر پور شمالی ، مظفر پور جنوبی ، پکہ گھنجیرہ ، گلمیری ، وتہ خیل ، کندیاں رورل ، کچہ گجرات ،چک چار ڈی بی ، حافظ والا ، ڈب بلوچاں ، وچویں بالا ، ہرنولی رورل ، علووالی ، ٹبہ مہربان شاہ شامل ہیں

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اراضی ریکارڈ سنٹر میں شفافیت کا ہدف، زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ

ٖصاف، سرسبز شہر انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے : ڈپٹی کمشنر

خانیوال : پی ایچ اے کے قیام کیلئے عملی اقدامات شروع

آر پی او کا مظفرگڑھ کا دورہ ، تھانہ بیٹ میر ہزار میں کھلی کچہری

معذور افراد بارے سماجی رویے بہترکرنا ہونگے : عثمان طاہر

مریم نواز ہیلتھ کلینکس کی کڑی نگرانی کی جا رہی : ڈپٹی کمشنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ