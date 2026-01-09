میانوالی میں نئے بلدیاتی حلقوں کی تفصیل جاری کر دی گئی
میانوالی (نامہ نگار )پنجاب میں نئے بلدیاتی آرڈیننس کے بعد میانوالی میں حلقوں کی نئی تفصیل جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق حسب سابق عیسیٰ خیل میانوالی پپلاں یہ تین تحصیل کونسلیں ہونگی ،جبکہ دس میونسپل کمیٹیاں جن میں عیسیٰ خیل ، کمرمشانی ، کالاباغ ، داؤدخیل ،میانوالی ، واں بھچراں ، کندیاں ، کھولہ خانقاہ ، پپلاں اور ہرنولی شامل ہیں جبکہ یونین کونسلز میں تبی سر ، ٹولہ بانگی خیل ، چاپری ونجاری ، سلطان خیل ، مندہ خیل ، ترگ ، کلور ، کلوانوالہ ، کوٹ چاندنہ ، ماڑی انڈس ، پکی شاہ مردان ، ڈھیر امید علی شاہ ، موچھ ، پائی خیل ، سوانس ، غنڈی ، شہباز خیل ، روکھڑی ، موسیٰ خیل اربن ، موسیٰ خیل رورل ، چکڑالہ ، بن حافظ جی ، نمل ، تھمے والی ، اباخیل ، چھدرو ، یارو خیل ، پکہ شادیہ ، مظفر پور شمالی ، مظفر پور جنوبی ، پکہ گھنجیرہ ، گلمیری ، وتہ خیل ، کندیاں رورل ، کچہ گجرات ،چک چار ڈی بی ، حافظ والا ، ڈب بلوچاں ، وچویں بالا ، ہرنولی رورل ، علووالی ، ٹبہ مہربان شاہ شامل ہیں