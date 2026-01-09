صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 بچیوں اور 20سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانیکی کوششیں

  • سرگودھا
عمران کی 6سالہ ہانیہ ، ادریس کی 7سالہ سیرت کوزیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش ملزم انیس 20سالہ (ع) کے گھر میں جا گھسا،ملزموں کیخلاف مقدمات درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تین مختلف واقعات کے دوران محلہ خواجہ آباد میں عمران عرف مانی نے مبینہ طور پر 6سالہ ہانیہ جو کہ قریبی دوکان پر چیز لینے آئی تھی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی اسی طرح کوٹ راجہ میں انیس نے 20سالہ مسماۃ(ع) کو گھر میں داخل ہو کر اسلحہ کے زور پر جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ،جبکہ 122جنوبی میں بھی 7سالہ سیرت کو محلے دار ادریس نے زیادتی کا نشانہ بنانے کی کو شش کی اطلاعات ملنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔

 

