تعلیمی اداروں میں آئس بیچنے وا لا گینگ گرفتار کرلیا،وقار احمد
تعلیمی اداروں میں آئس بیچنے وا لا گینگ گرفتار کرلیا،وقار احمد بھاری مقدار میں آئس برآمد ،چور گینگز بھی گرفتار کرلئے ،اے ایس پی سٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اے ایس پی سٹی سرگودھا سرکل وقار احمد نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جارہی ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں اور یونیورسٹی میں طلبہ میں آئس بیچنے والے گینگ کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں آئس برآمد کی گئی ہے نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت پر لگانر والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں ان ناسوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرکے انہیں کیفر کردارتک پہنچانے میں پولیس مصروف ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونین آف جرنلسٹس سرگودھا کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا وقار احمد خان نے بتایاکہ چوری اور راہزنی میں ملوث گینگز کو گرفتار کرکے بڑی تعداد میں موٹر سائیکل برآمد کر لئے گئے ہیں ۔