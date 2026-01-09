صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں میں آئس بیچنے وا لا گینگ گرفتار کرلیا،وقار احمد

  • سرگودھا
تعلیمی اداروں میں آئس بیچنے وا لا گینگ گرفتار کرلیا،وقار احمد

تعلیمی اداروں میں آئس بیچنے وا لا گینگ گرفتار کرلیا،وقار احمد بھاری مقدار میں آئس برآمد ،چور گینگز بھی گرفتار کرلئے ،اے ایس پی سٹی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اے ایس پی سٹی سرگودھا سرکل وقار احمد نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جارہی ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں اور یونیورسٹی میں طلبہ میں آئس بیچنے والے گینگ کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں آئس برآمد کی گئی ہے نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت پر لگانر والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں ان ناسوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرکے انہیں کیفر کردارتک پہنچانے میں پولیس مصروف ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونین آف جرنلسٹس سرگودھا کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا وقار احمد خان نے بتایاکہ چوری اور راہزنی میں ملوث گینگز کو گرفتار کرکے بڑی تعداد میں موٹر سائیکل برآمد کر لئے گئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن پر لگے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب

ہائوسنگ سکیم :میڈیکل سٹی کیلئے 16ہزار کنال اراضی ایکوائر

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے مرکزی گیٹ پر گٹر اُبلنے گئے

چکن کی تیاری کے مراحل میں مرحلہ وار ٹیکسوں کی بھرمار

ٹھوکر ری ماڈلنگ ‘ٹیپا ‘ ایل ڈی اے کا ٹریفک پلان تیار

اندرون و بیرون ملک جانے والی 5پروازیں منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ