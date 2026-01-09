پسند کی شادی پر لڑکی والوں کا لڑکے کی والدہ پر تشدد
پسند کی شادی پر لڑکی والوں کا لڑکے کی والدہ پر تشددلیاقت اور اس کے ساتھی سنگین دھمکیاں دیکر فرار،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پسند کی شادی کرنے پر لڑکی کے ورثاء نے لڑکے کی والدہ کو شاہرائے عام پر تشدد کا نشانہ بنا ڈلا بتایا جاتا ہے کہ آسیانوالہ میں علی حسن نے لیاقت کی بیٹی سے پسند کی شادی کی جس کی رنجش پر لیاقت نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ علی حسن کی ماں فتح بی بی کو راستہ مین روک کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے متاثرہ خاتون کی اطلاع پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔