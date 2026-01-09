صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پسند کی شادی پر لڑکی والوں کا لڑکے کی والدہ پر تشدد

  • سرگودھا
پسند کی شادی پر لڑکی والوں کا لڑکے کی والدہ پر تشدد

پسند کی شادی پر لڑکی والوں کا لڑکے کی والدہ پر تشددلیاقت اور اس کے ساتھی سنگین دھمکیاں دیکر فرار،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پسند کی شادی کرنے پر لڑکی کے ورثاء نے لڑکے کی والدہ کو شاہرائے عام پر تشدد کا نشانہ بنا ڈلا بتایا جاتا ہے کہ آسیانوالہ میں علی حسن نے لیاقت کی بیٹی سے پسند کی شادی کی جس کی رنجش پر لیاقت نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ علی حسن کی ماں فتح بی بی کو راستہ مین روک کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے متاثرہ خاتون کی اطلاع پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا100 دن میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا ہدف

کراچی بندرگاہ پر پہلے فیری ٹرمینل کا افتتاح کر دیا گیا

پیپلز پارٹی کام کرنے کے لئے تیار نہیں،منعم ظفر خان

قوانین کی خلاف ورزی پرگاڑیاں ضبط، مقدمات اندراج کا فیصلہ

سرنڈر کرنے والے ڈاکو عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں،آئی جی

کراچی بار کے انتخابات میں التوا سے متعلق دائر درخواست مسترد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ