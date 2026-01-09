ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات آج ہونگے
صبح نو سے پانچ بجے تک بغیر وقفے کے پولنگ،3200وکلاووٹ ڈالیں گے رمیز سلطان اور بیرسٹر حسن صدارت،رضوان ،خاور جنرل سیکرٹری کے امیدوار
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کہ سالانہ انتخابات آج 10 جنوری کو ہوں گے پولنگ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے ہوگی جس میں 3200 سے زائد وکلا اپنا حق رائے دیہی استعمال کریں گے 600 خواتین وکلا بھی انتخابی مہم میں سرگرم عمل ہیں جسٹس مسعود جہانگیر گروپ اور طیب شیرازی گروپ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے رمیز سلطان فاروقہ اور بیرسٹر حسن دستگیر کچھیلا کے درمیان صدارت کے لیے مقابلہ ہوگا اسی طرح سرگودھا رضوان اسلم بھٹہ اور خاور جاوید چیمہ کے درمیان جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے میدان سجے گا پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اپنے حمایت یافتہ امیدواروں کو کامیاب کروانے کے لیے سرگرم عمل ہیں ،ضلع سرگودہا کی 6 تحصیلوں کوٹ مومن بھلوال بھیرہ شاہپور سلانوالی چھوٹا ساہیوال میں بھی 10 جنوری کو تحصیل بار کے لیے پولنگ ہوگی وکلا کے الیکشن کے باعث سیکورٹی کے سخت انتظامات کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ۔