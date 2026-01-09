صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
تیزرفتار موٹر سائیکل کی 13سالہ لڑکے کو ٹکر،ٹانگ توڑ دی ظہور حیات کالونی میں حادثہ،محمد آزاد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تیز رفتار موٹرسائیکل سوار نے 13سالہ راہگیر کو ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیا، بتایا جاتا ہے کہ ظہور حیات کالونی میں 13سالہ محمد آزاد پیدل جا رہا تھا کہ ایک موٹرسائیکل سوار لا پرواہی اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آیا او ر اسے کچل کر فرار ہو گیا، جس کے باعث لڑکے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور جسم پر شدید چوٹیں آئیں، اسے ہسپتال منتقل کر دیاگیا جبکہ پولیس نے موٹرسائیکل سوار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

