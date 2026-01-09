2شہریوں کو ڈاکوئوں نے لوٹ لیا، 4گھروں میں چوریاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران کوٹ فرید کے قریب دو نامعلوم افراد اسلحہ کے زور پر عدنان سرفراز سے موٹرسائیکل چھین کر لے گئے ، اسی طرح 127جنوبی کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر محمد زبیر سے پانچ ہزار روپے چھین لئے ،جبکہ بلاک نمبر29کے محمد نعمان کے گھر سے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کا مال و زر،پکا ڈیرہ کے منیر احمد کے گھر سے تین لاکھ روپے نقدی،انصار پورہ کے محمد فیاض کے گھر سے بھی تین لاکھ روپے مالیت کا متفرق سامان،59جنوبی کے محمد امیرکے گھر سے دو لاکھ روپے مالیت کا سامان،78جنوبی میں نجی موبائل کمپنی عمارت سے دو لاکھ روپے مالیت کی بیٹریاں،گھلا پور کے محمد ضمیر الحسن کو دوران سفر نامعلوم چور دو لاکھ روپے مالیت کی گھڑیاں، ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کے پرفیوم اور پچاس ہزار روپے کے کپڑے و نقدی سے محروم کر دیا،95شمالی سے محمد اعظم،9جنوبی سے بابر شہزاد کی موٹرسائیکلیں اور126شمالی کے محمد یامین کے ڈیرہ سے چھ لاکھ روپے مالیت کے مویشی چوری کرلئے گئے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔