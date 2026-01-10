صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹرسائیکل سوار ملزموں نے جھپٹا مار کر راہگیر خاتون سے پرس چھین لیا

  • سرگودھا
موٹرسائیکل سوار ملزموں نے جھپٹا مار کر راہگیر خاتون سے پرس چھین لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)موٹرسائیکل سوار ملزموں نے جھپٹا مار کر راہگیر خاتون سے پرس چھین لیا ۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے سعدیہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ یاسر ٹاؤن کے قریب وہ سڑک کنارے جا رہی تھی کہ اس دوران موٹر سائیکل سوار ملزموں نے جھپٹا مار کر اس سے پرس چھین لیا۔ جس میں نقدی، موبائل اور دیگر قیمتی سامان موجود تھا۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ خاموش ، آٹا و گندم کی قیمتیں بے قابو

فیصل آباد میں 5 نئی تحصیلوں کے قیام کی سمری ارسال

مسنگ مین ہولز اور ٹوٹی سلیب فوری کور کرنے کا حکم

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ،ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا عوامی منصوبوں کی شفافیت یقینی بنانے پر زور

گلگت ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے افسروں کا ایف ڈی اے کمپلیکس کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن