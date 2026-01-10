صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہرآباد: 20برس سے ٹرین کی سہولت سے محروم، نیازی ایکسپریس کے سٹاپ کا مطالبہ

  • سرگودھا
جوہرآباد: 20برس سے ٹرین کی سہولت سے محروم، نیازی ایکسپریس کے سٹاپ کا مطالبہ

خوشاب (نمائندہ دنیا )ضلعی صدر مقام جوہر آباد کے مکین گزشتہ 20سال سے ٹرین کی سہولت سے محروم ہیں جس کے باعث ریلوے اسٹیشن سنسان ہو چکا ہے۔

جبکہ شہری پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز کے رحم و کرم پر ہیں۔علاقہ مکینوں کے مطابق ماضی میں یہاں سے ماڑی انڈس کیلئے ایک مسافر ٹرین اور ایک ریل کار چلتی تھی جنہیں دو دہائیاں قبل منافع بخش ہونے کے باوجود بند کر دیا گیا۔پی ٹی آئی دور حکومت میں نیازی ایکسپریس چلائی گئی مگر جوہرآباد میں اس کا اسٹاپ نہ رکھا گیا۔ سماجی و عوامی حلقوں نے وفاقی وزیر ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ نیازی ایکسپریس کا جوہرآباد میں سٹاپ بحال کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں ،امیر مقام

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

اسلام آباد: چائنیز منصوبوں کی سکیورٹی اولین ترجیح ،ایس ایس پی

سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی کو آرپی او کا اضافی چارج بھی مل گیا

جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی موجود ،فائدہ اٹھانا ضروری ،انوشہ رحمان

اسلام آباد ،8اشتہاریوں سمیت 36جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن