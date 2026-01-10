صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بے گھر افراد کیلئے پناہ گاہیں بنانے کی منظوری ،فنڈ مختص

  • سرگودھا
بے گھر افراد کیلئے پناہ گاہیں بنانے کی منظوری ،فنڈ مختص

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے تمام ڈو یژنل ہیڈکوارٹر میں بے گھر افراد کو رات کے وقت رہائش فراہم کرنے کیلئے پناہ گاہیں بنانے کی منظوری دیتے ہوئے فنڈ مختص کر دیئے ہیں۔

 ذرائع کے مطابق سرگودھا میں پناہ گاہ کی تعمیر عملہ کی بھرتی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کیلئے گیارہ کروڑ ساڑھے اکتیس لاکھ کے فنڈ مختص کرتے ہوئے ابتدائی گرانٹ بھی جاری کر دی ہے سرگودھا میں پناہ گاہ میں مستحق اور بے گھر افراد کیلئے 92شیلٹر بنائے جائینگے جن میں 23خواتین کیلئے ہوں گے یہاں پر ان افراد کو کھانا بستر اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

256سرکاری سکول سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ شروع

ویمن یونیورسٹی میں منشیات کے خلاف آگاہی واک کا انعقاد

وکلاء بارالیکشن میں شفافیت یقینی بنائیں گے ، بہرام خضر اعوان

خانیوال میں پیرا انفورسمنٹ سٹیشنز، پولیو مہم کی تیاری

کوٹ ادو میں ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنیکی ہدایت

ہائی وے پٹرول کا ریزنگ ڈے نقد انعامات،تعریفی اسناد تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن