صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی دستاویزات پر زمین بیچ کر ساڑھے 5کروڑ ہتھیانے کی کوشش

  • سرگودھا
جعلی دستاویزات پر زمین بیچ کر ساڑھے 5کروڑ ہتھیانے کی کوشش

فیاض بشیر نے 22کنال 13مرلہ جگہ خریدی ‘سرفراز وغیرہ نے جعلی اسٹام بنوایابھاری رقم کا مطالبہ کرنے پر فیاض نے اسٹام چیک کروایا تو پول کھل گیا،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جعلی دستاویزات کے ذریعے شہری کو بلیک میل کر کے اس سے رقم ہتھیانے کی کوشش کرنیوالے پانچ افراد کیخلاف مقدمہ در کرلیا گیا،43شمالی کے فیا ض بشیر نے علاقہ میں 22کنال 13مرلہ جگہ سا ڑھے پانچ کروڑ روپے میں سرفراز، عبداﷲ، غلام مصطفی ،وغیرہ سے خرید کی، جس کے بعد ملزمان نے ایک اسٹام تیار کر کے اس سے بھاری رقم کا مطالبہ کرنے لگے جس پر مذکورہ شخص نے ریکارڈ چیک کروایا تو جعلی اسٹام کا پول کھل گیا جس پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ خاموش ، آٹا و گندم کی قیمتیں بے قابو

فیصل آباد میں 5 نئی تحصیلوں کے قیام کی سمری ارسال

مسنگ مین ہولز اور ٹوٹی سلیب فوری کور کرنے کا حکم

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ،ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا عوامی منصوبوں کی شفافیت یقینی بنانے پر زور

گلگت ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے افسروں کا ایف ڈی اے کمپلیکس کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن