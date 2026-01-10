صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پو لیس کی کارروائیاں ،41 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا

  • سرگودھا
پو لیس کی کارروائیاں ،41 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا

پو لیس کی کارروائیاں ،41 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیامجموعی طور پر12کلوگرام سے زائد چرس، 7کلوگرام سے زائد ہیروئن برآ مد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے مختلف کاروائیوں کے دوران 41منشیات فروشوں کو حراست میں لیکر بھاری مقدار میں منشیات برآمد کرلیں۔پولیس نے مختلف کاروائیوں کے دوران 41 منشیات فروشوں کو حراست میں لے لیا۔ جنکی تلاشی کے دوران انکے قبضے سے مجموعی طور پر بارہ کلوگرام سے زائد چرس، سات کلوگرام سے زائد ہیروئن اور 661 لیٹر سے زائد شراب برآمد کرلی گئی۔ جس پر پولیس نے واقعات کے مقدمات درج کرکے قانونی کاروائی شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی چھاپہ مار کار روائیوں میں اضافہ

مارکیٹ میں معیاری آٹا وافر مقدار میں دستیاب :فوڈ کنٹرولر

کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن کا تحصیل نوشہرہ ورکاں کا تفصیلی دورہ

آر پی او کا وزیرآباد کا دورہ ، کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا

سیالکوٹ: ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن الیکشن کیلئے سکیورٹی میٹنگ

کالے بلدیاتی قانون کیخلاف ریفرنڈم کرائینگے :جاوید قصوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن