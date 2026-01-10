صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیشہ ورانہ انتظامی کورس کے شرکاء کا آر پی او آفس کا مطالعاتی دورہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اسلام آباد میں زیرتربیت پنتالیسیویں پیشہ ورانہ انتظامی کورس کے شرکاء نے آر پی او آفس سرگودھا کا مطالعاتی دورہ کیا۔

آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے سرگودھا ریجن کے تاریخی پس منظر ، جغرافیائی حد بندیوں اور سرگودھا ریجن پولیس کی طرف سے امن وامان کے قیام ، جرائم کے انسداد خصوصاً میانوالی میں دہشتگردی کے خلاف کئے گئے اقدامات سے متعلق آگاہی دی۔ انہوں نے بتایا کہ موثر حکمت عملی کے تحت دہشت گردانہ حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے ۔ 

 

