صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہڑتال کے حوالہ سے ابھی کوئی لائحہ عمل سامنے نہیں آیا ،ناصر محمود سہگل

  • سرگودھا
ہڑتال کے حوالہ سے ابھی کوئی لائحہ عمل سامنے نہیں آیا ،ناصر محمود سہگل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہر وضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے۔۔

 کہ 16جنوری کی ہڑتال کے حوالہ سے ابھی کوئی لائحہ عمل سامنے نہیں آیا جونہی مرکزی قیادت کی جانب سے کوئی کال آئی تو مشترکہ حکمت عملی تیار کریں گیکیونکہ مہنگائی بھی روزگار اور مختلف محکموں کی جانب سے تاجروں کے ساتھ نارواں سلوک کے باعث اگر 16 تاریخ کی ہڑتال کا اعلان ہوا تو اس پر عمل درآمد کیا جائے گا کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ مظلوم طبقہ تاجر ہے جو مختلف محکموں کے زیر عتاب ہے ۔ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ حکومت سے تعاون کریں مگر حکومت کی جانب سے تاجروں کے ساتھ نارواں سلوک کرنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے ناصر محمود سہگل نے کہا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ہم مستقبل میں بھی حکومت کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان کی معیشت کے دارومدار تاجروں کے ٹیکسوں پر اور سب سے زیادہ ٹیکس بھی تاجر ادا کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ عتاب کا نشانہ بھی تاجر ہی بن رہے ہیں ناصر محمود سہگل نے کہا کہ اگر حکومت نے یہی رویہ اختیار کیا تو مجبوراً ہم مشترکہ لائحہ عمل تیار کرتے ہوئے ملک گیر ہڑتال کریں گے 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ،بیوٹیفکیشن اقدامات کا جائزہ

ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ،سال میں 116 ملزم گرفتار

2من ملاوٹی دودھ، 117لٹر مضر صحت کوکنگ آئل تلف

نا درا کے اعتراضات ، شناختی کارڈ اور ب فارم کا حصول مشکل

وزیرآباد:2منشیات فروش گرفتار

تتلے عالی :ڈکیتی چوری کی وار داتوں میں شہری مال وزر سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ