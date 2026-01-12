صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلمٹ قانون پر ایف آئی آرز ظلم ہیں فوری خاتمہ کیا جائے :امجد فاروق گوندل

  • سرگودھا
ہیلمٹ قانون پر ایف آئی آرز ظلم ہیں فوری خاتمہ کیا جائے :امجد فاروق گوندل

بھلوال (نمائندہ دنیا)پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما امجد فاروق گوندل نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت زبردستی فیصلے عوام پر مسلط کر رہی ہے۔

جس سے عوامی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہیلمٹ کی پابندی کے لیے جرمانے درست ہو سکتے ہیں، تاہم ٹریفک خلاف ورزیوں پر ایف آئی آرز کا اندراج ظلم کی انتہا ہے ۔ ایف آئی آر کسی بھی شہری، خصوصاً نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کر دیتی ہے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ ٹریفک خلاف ورزیوں پر ایف آئی آرز کا اندراج فوری طور پر ختم کیا جائے ۔اور جن بچوں کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں، انہیں کالعدم قرار دے کر سرکاری ریکارڈ سے نکالا جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی جرمانوں سے نہیں بلکہ بہتر پالیسیوں سے ممکن ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ،بیوٹیفکیشن اقدامات کا جائزہ

ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ،سال میں 116 ملزم گرفتار

2من ملاوٹی دودھ، 117لٹر مضر صحت کوکنگ آئل تلف

نا درا کے اعتراضات ، شناختی کارڈ اور ب فارم کا حصول مشکل

وزیرآباد:2منشیات فروش گرفتار

تتلے عالی :ڈکیتی چوری کی وار داتوں میں شہری مال وزر سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ