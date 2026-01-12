صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان سے محبت کا تقاضہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری ہے :محمد طارق خان

  • سرگودھا
پاکستان سے محبت کا تقاضہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری ہے :محمد طارق خان

کمرمشانی (نمائندہ دنیا)پاکستان ٹیچرز یونین تحصیل عیسیٰ خیل کے صدر محمد طارق خان اور سرپرست عمر حیات خان نے کہا ہے کہ پاکستان سے محبت کا تقاضہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری ہے۔

 وطنِ عزیز کو سرسبز و شاداب بنانے کا واحد حل شجرکاری ہے ۔ مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے محبت کا تقاضہ ہے کہ ہر شہری زیادہ سے زیادہ پودے لگائے ۔انہوں نے کہا کہ شجرکاری صرف حکومت کی نہیں بلکہ تمام سرکاری و نجی ملازمین، اساتذہ، وکلا، کمیونٹی نمائندگان، بچوں، بزرگوں اور خواتین سمیت ہر شہری کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ محمد طارق خان نے شجرکاری مہم کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ تمام تعلیمی اداروں میں ہفتہ وار پریڈ، شجرکاری اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آگاہی کو لازم قرار دیا جائے ۔ 

 

