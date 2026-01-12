صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات کا اعلان خوش آئند، جمہوریت کی بنیاد مضبوط ہوگی:حافظ ضیاالرحمن

  • سرگودھا
بلدیاتی انتخابات کا اعلان خوش آئند، جمہوریت کی بنیاد مضبوط ہوگی:حافظ ضیاالرحمن

بھلوال (نمائندہ دنیا)مسلم لیگ (ن) کے جنرل سیکرٹری حافظ ضیاء الرحمن نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان خوش آئند اقدام ہے ، جس سے عوامی مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔

انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات جمہوریت کی نرسری ہوتے ہیں، جہاں سے لوگ سیاسی تربیت حاصل کر کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے مسائل کے حل کیلئے عوام کو ارکان اسمبلی کے دروازے پر جانا پڑتا ہے ، اس لیے بلدیاتی نظام ناگزیر ہے ۔حافظ ضیاء الرحمن نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ (ن) نے بلدیاتی انتخابات کی مکمل تیاری کر لی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی کرپشن : کرپشن میں ملوث افسروں کیخلاف گھیرا تنگ

ڈیرہ غازی خان میں چیف منسٹرماڈل ریڑھی بازار کا افتتاح

بلا تعطل بجلی کی فراہمی ،لائن لاسز میں کمی لانے کیلئے ہدایات

میپکو اوچ شریف میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی تربیتی سیشن

میپکو کا کریک ڈاؤن 65نادہندگان کے کنکشن منقطع

میاں چنوں:میت کی فری منتقلی سروس کا باقاعدہ آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ