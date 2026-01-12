صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8ہزار روپے کے تنازع پر فائرنگ ،نوجوان زخمی

  • سرگودھا
8ہزار روپے کے تنازع پر فائرنگ ،نوجوان زخمی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے 71شمالی میں موبائل فون کے 8ہزار روپے بقایا مانگنے پر نوجوان کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا

بتایا جاتا ہے کہ محمد عدنان سے آصف نے 14ہزار روپے میں موبائل فون خرید کر 6ہزار دیئے ،اور 8ہزار بقایا تھے گزشتہ روز رقم کا تقاضا کرنے پر دونوں کے مابین تلخ کلامی ہو گئی جس پر آصف نے پسٹل نکال لایا اور فائرنگ کر کے عدنان کو زخمی کر دیا ملزم موقع سے فرارجبکہ زخمی نوجوان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چکن کے نرخ بے قابو، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی

کمشنر فیصل آباد کا نوٹس، عوامی مقامات پر تمباکو نوشی، کھلے عام سگریٹ بیچنے کیخلاف کارروائی کا حکم

3روزہ جشنِ جون ایلیا اختتام پذیر، ادب و محبت کی گونج

ڈپٹی کمشنر کاتحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال تاندلیانوالہ کا دورہ

جی سی یو میں انٹرپرینیورشپ ایکسپو، کاروباری آئیڈیاز کی نمائش

فیسکو ٹریننگ سنٹرمیں یو ٹی ایس پروموشن کلاس کی اختتامی تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ