صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کا محکموں اور اداروں کی ڈاؤن سائزنگ کرنیکا فیصلہ

  • سرگودھا
حکومت کا محکموں اور اداروں کی ڈاؤن سائزنگ کرنیکا فیصلہ

حکومت کا محکموں اور اداروں کی ڈاؤن سائزنگ کرنیکا فیصلہ صوبہ بھر کی ڈویلپمنٹ اتھارٹیز کو ختم کرکے ایجنسی بنانے کی تجویز پر غور

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سرکاری ادروں کے اخراجات کم کرنے کے لئے محکموں اور اداروں کی ڈاؤن سائزنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلہ میں سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے ڈویلپمنٹ اتھارٹیز کو ختم کرکے ایجنسی بنانے کی تجویز پر غور کیا جارہاہے ڈویلپمنٹ اتھارٹی پنجاب کی سطح پر ہو گی ڈی جی پنجاب کی سطح پر مقرر ہوگا اس اقدام سے ان اتھارٹیزمیں ملازمین کی کمی بھی پوری ہونے کے ساتھ اخراجات بھی کم ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی کرپشن : کرپشن میں ملوث افسروں کیخلاف گھیرا تنگ

ڈیرہ غازی خان میں چیف منسٹرماڈل ریڑھی بازار کا افتتاح

بلا تعطل بجلی کی فراہمی ،لائن لاسز میں کمی لانے کیلئے ہدایات

میپکو اوچ شریف میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی تربیتی سیشن

میپکو کا کریک ڈاؤن 65نادہندگان کے کنکشن منقطع

میاں چنوں:میت کی فری منتقلی سروس کا باقاعدہ آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ