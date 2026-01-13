اگلے الیکشن میں بلاو ل بھٹو زردا ر ی کو و ز یر اعظم بنا ئیں گے ،تسنیم ا حمدقریشی ودیگر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمدقریشی ضلعی صد ر ملک حا مد نو از اعوا ن۔۔
ایڈوکیٹ سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد تحصیل صد ر سلانوا لی وسا بق ٹکٹ ہو لڈر را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اگلے الیکشن میں قو م اپنے ووٹ کی قوت سے چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردا ر ی کو و ز یر اعظم بنا ئے گی مفاہمت کی سیاست کے بے تا ج با د شا ہ صد ر آصف علی زردا ر ی نے پا کستا ن کھپے کا نعرہ لگا کر جمہور یت کو بچا یا آ ج پا کستا ن میں جمہور یت کی جڑ وں میں سا بق و ز یر اعظم شہید جمہور یت محترمہ بے نظیر بھٹوسمیت د یگر قا ئد ین و کا ر کنا ن کا خو ن شامل ہے ۔