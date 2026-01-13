بجلی شعبے میں اصلا حا ت اور توا نا ئی ڈھانچے کی بہتر ی نا گز یر ہے مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔
کا ر و با ر ی لا گت کم کر نے اور طویل ا لمدتی سرمایہ کا ر ی کے فر و غ کے لیے بجلی کے شعبے میں اصلا حا ت اور توا نا ئی کے بنیا د ی ڈھانچے کی بہتر ی نا گز یر ہے پا ئیدار اصلا حاتی عمل کا آغا ز بجلی کے شعبے سے ہو نا چا ہیے پاکستا نی معیشت میں آ گے بڑھنے کا ٹرمپا رمنٹ موجو د ہے ا س کیلئے حکو مت سٹیک ہولڈ ر ز کی مشا ور ت سے عملی اقدا ما ت ا ٹھا ئے ۔