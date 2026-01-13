صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈھ رانجھا 10کلو آٹا کی پیکنگ والے تھیلے نایاب ہوگئے

  • سرگودھا
مڈھ رانجھا 10کلو آٹا کی پیکنگ والے تھیلے نایاب ہوگئے

15کلو آٹا کی پیکنگ والے تھیلے کی مہنگے داموں فروخت کی جار ہی ہےآٹا کی قیمتوں میں اضافہ کی باعث روٹی کی قیمتوں میں اضافہ ،شہری پریشان

مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھا 10کلو آٹا کی پیکنگ والے تھیلے نایاب ہوگئے ۔15کلو آٹا کی پیکنگ والے تھیلے کی مہنگے داموں فروخت جاری ۔مڈھ رانجھامیں 10کلو آٹا کی پیکنگ والا تھیلا کسی دوکان سے نہیں مل رہا ہے جبکہ15کلو آٹا والا تھیلا مہنگے دامو ں میں 1850روپے میں فروخت ہورہا ہے جو مزدور طبقہ و عام آدمی مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔آٹا کی قیمتوں میں اضافہ کی باعث روٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہوچکا ہے ۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھاسے مطالبہ کیا ہے کہ مڈھ رانجھا میں 10کلو آٹا کے تھیلے کی سرکاری نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مہیا ہوسکے ۔

 

 

